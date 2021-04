My Hero Academia 5: la promessa di Endeavor, riuscirà a mantenerla?

Sin dalla primissima stagione di My Hero Academia gli spettatori sono venuti a conoscenza del complesso rapporto da Shoto e suo padre Enji, alias Endeavor. L'attuale Number One Hero non è mai stato considerato come un padre modello, né tanto meno un buon marito, ma ora intende porre rimedio a questa situazione.

La seconda puntata della quinta stagione di My Hero Academia non si concentra unicamente sulla battaglia mortale tra la coppia composta da Endeavor e Hawks e il villain Dabi, ma anche sul passato tenebroso che circonda il Flame Hero.

Nel tentativo di creare l'eroe più forte della prossima generazione, ossia un eroe in grado di superare persino l'inarrivabile All Might, Endeavor ha portato la sua famiglia all'esasperazione. Shoto, il prescelto per coronare questo sogno, ha vissuto dedicandosi all'allenamento, lontano dai suoi fratelli e dalla vita comune di un qualsiasi bambino, mentre sua moglie Rei ha addirittura perso la testa. Ma ora Enji Todoroki intende porre rimedio agli errori commessi in passato.

In seguito alla brutale lotta contro l'High End Nomu, Endeavor ha riportato una gravissima ferita sul volto, molto simile a quella di suo figlio Shoto. Sfruttando un momento in cui è riuscito ad avvicinarsi ai suoi tre figli, Shoto, Natsuo e Fuyumi, l'Hero giura loro che riuscirà a "espiare i suoi peccati", garantendo un futuro luminoso alla sua famiglia.

Dopo essersi liberato dall'ombra del Simbolo della Pace All Might, ritiratosi dalla scena in seguito alla lotta con All For One, Endeavor sembra aver finalmente voltato pagina ed essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua famiglia. Ma riuscirà davvero a mantenere la promessa fatta ai suoi tre figli?

Nel frattempo, Endeavor ha dei conti in sospeso con Dabi, ecco perché. Scopriamo la misteriosa missione intrapresa da Hawks in My Hero Academia.