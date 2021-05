My Hero Academia 5: il terzo round prosegue nelle immagini in anteprima dell'episodio 96

Dopo i primi due round, la battaglia tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei si trova in una situazione di momentanea parità. Il terzo round, decreterà dunque chi passerà in vantaggio tra le due sezioni. Scopriamo quello che accadrà nel corso dell'episodio 96 di My Hero Academia 5.

Con attualmente una vittoria ciascuno, gli aspiranti eroi del primo anno dello U.A. Highschool intendono assolutamente mostrare quanto siano migliorati nell'uso dei loro Quirke nelle tattiche di battaglia.

Nel corso del terzo round, i rappresentanti della Classe 1-A sono Shoto Todoroki, Ingenium, Tailman e Tentacole, una squadra omogenea sia per quanto riguarda gli attacchi a distanza che rapidità e potenza fisica. A contrapporsi a loro, ci sono Real Steel, Mudman, Spiral e Rocketti, la cui strategia prevede di partire immediatamente all'attacco per non lasciare il tempo di riflettere ai propri rivali.

Come evidenziato dalle immagini in anteprima dell'episodio 96, pubblicate su Twitter dall'utente Atsushi101X, questo terzo round sarà uno dei più spettacolari e maestosi che andranno in scena nel corso dell'arco narrativo dell'allenamento congiunto.

Dai frame tratti dalla puntata, vediamo Shoto e Tailman soffrire l'attacco dei ragazzi della Classe 1-B. Costretto al combattimento ravvicinato da Tetsutetsu, il quale è quasi immune al calore delle fiamme grazie al suo Quirk di rafforzamento, il figlio di Endeavor dovrà spingersi oltre i propri limiti per uscire da questa situazione critica.



Un flashback di My Hero Academia 5 mostra l'estenuante allenamento a cui veniva sottoposto Shoto. Quale sarà l'ultima dell'anime? Ecco cosa sappiamo su My Hero Academia 5.