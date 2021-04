My Hero Academia 5: il prossimo episodio entrerà nel vivo dello scontro tra classi

La storia di My Hero Academia 5 ha iniziato a mettersi in moto ed i combattimenti tra i due schieramenti del Liceo Yuei presto si intensificheranno. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nelle puntate future.

A seguito di un primo episodio riassuntivo, in cui abbiamo osservato gli alunni della classe 1-A intenti ad affrontare un allenamento assieme agli più forti compagni conosciuti come i Big Three, si è tornati ad assistere alle conseguenze degli eventi accaduti nelle passate stagioni, inoltre in My Hero Academia 5x02 Midoriya si è trovato faccia a faccia con le vestigia di One For All. Partendo da quest'ultimo avvenimento il nuovo episodio ci riporta quindi al Liceo Yuei dove veniamo a conoscenza di un nuovo addestramento a cui verranno sottoposti i protagonisti.

Esso prevede uno battaglia a squadre coi compagni della sezione B e la speciale aggiunta di Hitoshi Shinso della classe C. Il primo scontro è già iniziato e tra i protagonisti che partecipano al fianco del nuovo arrivato vi sono Tsuyu, Kaminari, Kirishima e Koda. Dopo un inaspettato attacco degli avversari ed una sorprendente risposta da parte di Shinso si attendono combattimenti colmi di colpi di scena.

La descrizione del quarto episodio di My Hero Academia recita: "La classe A e la classe B stanno formando delle squadre. Che tipi di quirk e giochi di squadra ci mostreranno? Chi avrà la meglio nella prima battaglia?", confermando quindi la possibilità di assistere ad incredibili scontri ricchi di strategie e particolari utilizzi delle abilità di cui sono dotati i ragazzi.

E voi cosa vi aspettate dai prossimi episodi?

