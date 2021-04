My Hero Academia 5 pubblicizzato da John Cena: l'attore cita l'anime su Instagram!

Lo scorso febbraio, l'ex star della WWE John Cena aveva pubblicizzato il nuovo film di My Hero Academia sul proprio profilo Instagram, dopo essere stato sommerso da messaggi che evidenziavano una certa somiglianza tra la posa del protagonista e il gesto "You Can't See Me" del wrestler. Il sodalizio tra le due parti però, pare non essere finito qui.

Due giorni fa, il 3 aprile 2021, John Cena ha nuovamente pubblicato un'immagine di My Hero Academia sui propri canali social, questa volta con protagonista All Might. L'attore purtroppo condivide solo immagini senza descrizione, ma a questo punto pare evidente che sia un fan della serie di Studio Bones e che d'ora in poi vedremo tanti altri post simili.

My Hero Academia del resto è uno degli anime più seguito al mondo, e senza dubbio il più apprezzato della nuova generazione insieme a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e pochi altri. La fama dell'opera di Horikoshi è incredibilmente alta anche in occidente, e molti VIP statunitensi tra cui Katy Perry, Megan Thee Stallion, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson e Michael B. Jordan si sono detti fan della serie. Ricevere una sponsorizzazione da un profilo con 15 milioni di follower è senza dubbio un grande risultato.

My Hero Academia è recentemente tornato con la quinta stagione, e i primi due episodi sono attualmente disponibili su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano. Per saperne di più sulla puntata del 3 aprile citata da John Cena, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di My Hero Academia 5x02.