My Hero Academia, i 5 Quirk più forti tra gli heroes del manga

Il mondo degli anime è vasto e variegato, ma non sono tante le serie che sono riuscite a raggiungere il successo globale. Negli ultimi cinque anni, My Hero Academia è diventata una di queste. La serie è ambientata in un mondo in cui la maggior parte della popolazione possiede un Quirk, un superpotere.

La storia segue le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzo che ha sempre sognato di diventare un eroe, ma che è nato senza Quirk. Nel mondo di My Hero Academia, ci sono molti Quirk potenti. Ecco una classifica dei cinque Quirk più potenti della serie:

5. Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco di Shoto Todoroki: Shoto Todoroki è il figlio di Endeavour, l'eroe numero 1 del Giappone. Ha ereditato il Quirk di suo padre, che gli permette di generare fuoco, e quello di sua madre, che gli permette di generare ghiaccio. Shoto può usare entrambi gli elementi sia da soli che contemporaneamente, il che lo rende un avversario molto difficile da affrontare.

4. Lavaggio del cervello di Hitoshi Shinso: Hitoshi Shinso è un aspirante eroe che ha la capacità di controllare la mente delle persone. Il suo Quirk gli permette di costringere le persone a obbedire ai suoi comandi. Hitoshi può usare Lavaggio del Cervello su più persone contemporaneamente, ma può controllare solo una persona alla volta.

3. Nuovo ordine mondiale di Star and Stripe: Star and Stripe è l'eroina numero 1 degli Stati Uniti. Il suo Quirk le permette di stabilire nuove regole. Queste regole possono conferire nuove proprietà a Star and Stripe stessa o al mondo che la circonda. Per utilizzare Nuovo ordine, Star and Stripe deve stabilire un contatto fisico con il suo bersaglio e pronunciare il suo nome. Può impostare solo due regole alla volta e il Quirk può essere annullato se il bersaglio ha un fluido senso di individualità. Per una spiegazione più dettagliata di Nuovo Ordine Mondiale di My Hero Academia, vi consigliamo di leggere questo articolo.

2. Annullamento di Eraser Head: Eraser Head è un eroe professionista che ha la capacità di annullare i Quirk degli altri. Cancellazione permette all'hero di annullare i poteri di un'altra persona guardandola negli occhi. Annullamento è un Quirk estremamente potente, ma presenta alcuni inconvenienti. Si disattiva nel momento in cui Eraser Head sbatte le palpebre, e questo accade spesso quando lo usa per un periodo di tempo prolungato in quanto all'hero si seccano gli occhi.

1. One For All di Deku: One For All è un Quirk trasferibile che fornisce forza sovrumana, velocità, durata e resistenza fisica. Permette all'utente di accumulare un'enorme quantità di potenza pura e questo gli consente di migliorare significativamente tutte le sue capacità fisiche. L'attuale proprietario di One For All è Izuku Midoriya, che sta lentamente imparando a padroneggiare le abilità di base del Quirk in modo da poter combattere a piena potenza senza ferirsi. Per scoprire tutti gli aspetti del One For All di My Hero Academia, cliccate qui.

E per voi? Qual è il Quirk più forte di My Hero Academia?