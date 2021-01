My Hero Academia: 5 Quirk che avrebbero meritato più spazio

In oltre sei anni di pubblicazione, Kohei Horikoshi ha dato sfogo alla propria fantasia per creare i vari quirk di My Hero Academia. Da quello dei protagonisti a quello di antagonisti e personaggi di supporto, abbiamo conosciuto tante capacità diverse e che vengono usate sapientemente da parte dei loro possessori.

Con ormai quasi 300 capitoli di My Hero Academia all'attivo, possiamo cercare di capire quali sono i 5 quirk che finora avrebbero meritato più spazio e che magari verranno appunto sviluppati in futuro.

Chi è stato sotto i riflettori finora è stata la classe 1-A, con il protagonista Izuku Midoriya in primis. Grazie al suo One for All, ha parecchi quirk da sviluppare, ma anche gli altri studenti hanno dato il loro contributo. Chi è rimasto per ora nelle ultime fila della sezione è però Koji Koda col suo quirk Anivoice che gli permette di parlare con gli animali e guidarli.

Anche altri due studenti sono in questo elenco, anche se non si tratta di iscritti alla Yuei. Passiamo infatti alla Shiketsu con Inasa Yoarashi, possessore del quirk Whirlwind, e alla tanto amata Camie Utsushimi, utilizzatrice del Glamour. Il primo è un potere elementale ma che ha mostrato grande potenza, mentre il secondo è un quirk di tipo illusorio e sensoriale che è stato addirittura limitato perché, come menziona Present Mic, il suo utilizzo per lungo tempo è proibito.

E passiamo proprio a Present Mic, conosciuto all'anagrafe come Hizashi Yamada. Il professore della Yuei ha il quirk Voice che gli permette di amplificare la propria voce creando quindi attacchi sonori, ma finora è stato poco utilizzato in battaglia. Infine rimaniamo nell'ambito degli eroi con uno dei top hero del momento. Edgeshot è al momento quarto in classifica ma lo abbiamo visto poco in azione, così come il suo quirk Foldabody, che gli permette di rendere ogni parte del suo corpo sottilissima ed è quindi ottimo sia per lavori di infiltrazione che per quelli di combattimento.

E secondo voi quale è il quirk che Horikoshi dovrebbe mostrare di più in futuro in My Hero Academia?