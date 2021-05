My Hero Academia 5 re degli streaming in Giappone e USA: è l'anime più richiesto

My Hero Academia 5 è la serie anime più richiesta del momento in Giappone, dove occupa le prime posizioni nelle classifiche settimanali di Netflix e Amazon Prime Video. Nonostante una prima metà di stagione un po' lenta, la serie di BONES continua a riscuotere un discreto successo e ad attirare nuovi fan, e la situazione non cambia negli USA.

In Giappone, My Hero Academia 5 è in seconda posizione nella Top 10 Netflix, alle spalle del drama italo-coreano Vincenzo (in arrivo in Italia domenica 9 maggio), mentre su Prime Video la serie è tra le più viste e le meglio recensite della piattaforma. Si tratta di un risultato invidiabile per una serie sempre più in crescita, specie considerando la concorrenza spietata di tanti altri anime e show televisivi di successo.

Negli USA invece le ultime informazioni arrivano direttamente da Parrot Analytics, che come sempre riporta i dati basandosi su numero di ricerche online effettuate dagli utenti, interazioni social, dati di share e altri dettagli. My Hero Academia 5 in questo caso è nella Top 5, alle spalle di SpongeBob, Game of Thrones, Saturday Night Live e L'Attacco dei Giganti 4.

In Italia purtroppo Crunchyroll non ha condiviso numeri, ma l'impressione è che la popolarità della serie sia in crescita. Vi ricordiamo che l'anime ha trasmesso il sesto episodio lo scorso 1 maggio, e che la puntata numero sette sarà disponibile sulla piattaforma dalle ore 17:30 dell'8 maggio 2021.