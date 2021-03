My Hero Academia 5, le reazioni del fan al primo episodio

Beh, "Andiamoooo lo adorooooo #MyHeroAcademia" e "Credo di parlare per tutti quando dico che abbiamo aspettato quasi un anno intero per vedere Dabi in questa scena #myheroacademia" riassumono sicuramente in maniera efficace la reazione dei più.

L'episodio 5x01 Insieme in azione! La classe 1-A! è approdato quest'oggi sugli schermi, e nonostante si si sia trattato di un episodio originale, con materiale per la maggior parte non tratto dal manga di Kohei Horikoshi, l'entusiasmo degli spettatori è comunque alle stelle per quello che è stato, a detta dei più, un ritorno in grande stile per l'anime di My Hero Academia .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... the my hero academia season 5 first episode was absolutely FUCKING AMAZING. I MISSED THIS SHOW SO MUCH. THE END OF THE EPISODE LEFT MY ASS SPEECHLESS. — Darky (@ignDarkblack) March 27, 2021

All I’m saying is My hero season 5 did have to start of so good now I have to wait another week #MyHeroAcademia pic.twitter.com/XPSbBEtIPv — butterfly 🦋✨🍃 (@onyourmind12) March 27, 2021

Since it's the beginning of season 5 this week, it was an introduction.

But the characters were very charming😆



I'm excited for main story starting next week!!#MyHeroAcademia#ヒロアカ pic.twitter.com/C3xb48Df0q — Kyle Anime Scouter (@kylescouter) March 27, 2021

Jujutsu Kaisen passes the baton to My Hero Academia as season 5’s premiere airs the day after it’s finale.



The king has indeed returned. pic.twitter.com/b75MOsEIOS — Volk (@Volkerstime) March 27, 2021

mha season 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LETS GOOO I JUST LOVE HIM SM 💕💘💘💘 #MyHeroAcademia pic.twitter.com/IUUKQSndQO — bri | SILK SONIC DUH (@imdaddymars) March 27, 2021