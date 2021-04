My Hero Academia 5 è da record, è la premiere più vista di tutti i tempi

L'anime più atteso del palinsesto primaverile 2021 è finalmente arrivato e, seppur con un episodio riepilogativo, ha confermato che l'attesa è valsa la candela. Stando ai dati di My Anime List, la premiere di My Hero Academia Stagione 5 è la più vista di tutti i tempi.

La prima puntata di My Hero Academia 5 ha ricordato a tutti gli spettatori il motivo per cui l'opera di Kohei Horikoshi è una delle più apprezzate degli ultimi anni, nonché la più attesa di questa stagione primaverile. Nonostante sia stato un semplice episodio introduttivo, l'anime ha già svelato le sue carte in tavola: un concentrato di combattimenti epici ed emozioni uniche.

I primi minuti della puntata hanno portato gli spettatori a vivere l'incredibile battaglia tra Endeavor, supportato dal numero due Hawks, e l'High End Nomu. Dopodiché, la Classe 1-A del Liceo Yuei è stata chiamata ad affrontare un allenamento di emergenza. A grandissima sorpresa, a interpretare i villain non sono stati, come di consueto per queste situazioni, dei semplici robot, ma i famigerati Big Three del terzo anno: Nejire Hado, Tamaki Hamajiki e Mirio Togata, che però ha assunto il ruolo di "vittima" da salvare.

Nonostante una figura piuttosto barbina, i Big Three ci hanno permesso di ricordare nel dettaglio i Quirk di tutti gli aspiranti eroi della sezione 1-A, dal One For All di Deku, fino all'invisibilità di Hagakure. Una puntata che ha infranto un record pazzesco: My Hero Academia 5x01 è il "Most Watched TV Premiere of All-Time". Vi ricordiamo che nel nostro Paese la quinta stagione animata è disponibile in simulcast su Crunchyroll Italia. E voi avete contribuito a questo record?

Nel frattempo, il secondo episodio di My Hero Academia 5 è già arrivato sulla piattaforma streaming. Ecco chi saranno i doppiatori del primo possessore di One For All di Mirko in My Hero Academia 5.