My Hero Academia 5: la rivelazione di Kurogiri, cosa sta accadendo a Shigaraki?

La puntata numero 107 della trasposizione animata di My Hero Academia ha portato gli spettatori a vivere il tragico passato di Eraserhead e Present Mic, i quali, durante il loro percorso di studio alla Yuei, hanno perso un caro amico. Tale Oboro Shirakumo, però, sembra essere tornato improvvisamente nelle loro vite.

Chiamati al Tartato, i due insegnati dello U.A. Highschool vengono informati che Kurogiri, la spalla destra di Tomura Shigaraki, ha molto in comune con il loro ex amico, scomparso in un tragico incidente. A quanto pare, All For One ha recuperato il cadavere di Shirakumo per trasformarlo in un primo prototipo di Nomu.

Della sua vita precedente, però, Kurogiri non ha alcun ricordo e non risponde ad alcun input dei suoi presunti amici. Quando tuttavia Eraserhead e Present Mic, in un mare di lacrime e in preda alla disperazione, insistono con l’interrogatorio, Shirakumo appare improvvisamente nel viso di fumo oscuro di Kurogiri. L’ex studente riesce a pronunciare solamente una parola, “ospedale”, ma tanto basta per ricomporre i tasselli del puzzle.

Hawks, infiltrato nella base dell’Unione dei Villain, realizza immediatamente quanto sta accadendo. Shigaraki è stato portato nella divisione segreta, dove sta venendo sottoposto a dei trattamenti scientifici per innalzare il suo potenziale combattivo. Fin dove arriverà la potenza dell’erede di All For One? Vi lasciamo alla key visual di My Villain Academia.