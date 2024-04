My Hero Academia: i 5 sacrifici più memorabili visti nella serie

Il rischio di doversi sacrificare è decisamente alto nella vita degli eroi di My Hero Academia. Anche se Deku si è salvato per plot armor diverse volte in My Hero Academia, non sono mancate le occasioni in cui la trama ha giocato pesantemente con le emozioni dei fan, facendo sacrificare personaggi eroici molto amati. Occhio, seguono spoiler!

Crust, per esempio, era uno dei migliori 10 eroi dell'Associazione ed era parecchio apprezzato dai propri compagni. Quando Shigaraki si è risvegliato potenziato nel laboratorio dei Nomu e ha attaccato Aizawa, è stato un colpo all'ultimo secondo di Crust a salvare l'insegnante della Yuei, ma ciò lo ha costretto ad immolare il proprio corpo e a soccombere a causa del Decay del villain.

Proprio Aizawa è stato protagonista di uno dei momenti più intensi di My Hero Academia in cui è riuscito a proteggere i propri studenti dall'attacco di Shigaraki e dei Nomu durante l'arco dell'USJ. Per farlo, ha dovuto mantenere attivo il proprio Quirk oculare che annulla i Quirk altrui finché i bersagli sono nel campo visivo, nonostante un Nomu gli avesse completamente schiacciato e distrutto un braccio. In questo modo, la pietrificazione di Shigaraki non ha avuto effetto sui giovani eroi.

My Hero Academia è stato elogiato dall'autore di Naruto. L'opera magna di Masashi Kishimoto è stata una fonte d'ispirazione importante per diversi elementi del manga di Horikoshi.

Nello scontro con Shigaraki, Deku rischia di essere colpito dal pericolosissimo avversario e Bakugo, per salvarlo, si getta davanti all'amico e viene trafitto da svariati tentacoli affilati. Una situazione simile si è verificata anche in Naruto quando il protagonista, messo alle strette da Haku, è stato difeso da Sasuke che ha incassato i numerosi frammenti di ghiaccio scagliati dal ninja nemico.

Sir Nighteye, invece, muore dopo aver affrontato a viso aperto Overhaul, un membro dello Shie Hassaikai, un'organizzazione criminale terrificante. Il suo sacrificio ha dato a Lemillion il coraggio necessario per mettersi in gioco.

Ed è in effetti Togata Mirio (Lemillion) che rinuncia al proprio Quirk nel duello con Overhaul per proteggere la piccola Eri, diventando uno dei personaggi più popolari di tutto My Hero Academia.

