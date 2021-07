My Hero Academia 5: dal più scarso al più forte, ecco gli studenti della Classe 1-B

Ormai giunto al termine, il Joint Training Arc della Stagione 5 di My Hero Academia ci ha permesso di conoscere in maniera più approfondita la Classe 1-B, da sempre bistratta in favore della Classe 1-A. Da Monoma a Kendo, eccoli in ordine crescente di forza!

Strano, ma vero, in ultima posizione troviamo Kinoko Komori, alias Shemage, colei che ha donato la vittoria alla Classe 1-B nel secondo round dell'allenamento congiunto. Il suo Quirk, chiamato Mushrooms, consente di creare funghi di qualsiasi specie. All'apparenza innocuo, è potenzialmente letale in quanto le spore possono diffondersi all'interno del corpo degli avversari.

In penultima posizione vi è Manga Fukidashi, uno dei personaggi più bizzarri della sua opera. Come indica il suo stesso nome, Comicman riesce a creare delle gigantesche onomatopee semplicemente urlando. Tuttavia, un uso prolungato dell'Unicità raschia la sua stessa gola, impedendogli di proseguire combattimenti che si protraggono troppo nel tempo.

In diciottesima si piazza Rule, che riesce a controllare le dimensioni di qualsiasi oggetto da lei toccato. A seguire, in ordine crescente, troviamo Yosetsu Awase, Kojiro Bondo, Kosei Tsuburaba, Pony Tsunotori, Nigerenki Shoda, Hyryu e Shihai Kuroiro.

Ai piedi della top 10 ecco Jack Mantis, che con la sua naturale agilità e le sue lame affilate è un pericolo vivente. In non posizione vi è Emily, un poltergeist umano che riesce a far levitare qualsiasi oggetto. Ottavo classificato è Sen Kaibara, abilissimo nelle arti marziali e pericoloso con i suoi arti "simil-trapani".

In settima e sesta posizione troviamo rispettivamente Neito Monoma, in grado di copiare fino a quattro Quirk contemporaneamente, e Lizardy, che riesce a separare il suo corpo in circa 50 parti per attaccare i nemici.

In top 5 troviamo Itsuka Kendo, rappresentante di classe. Kendo, il cui Quirk è Big Fist, riesce a ingigantire i suoi pugni per effettuare devastanti attacchi corpo a corpo. La sua peculiarità, però, è l'acume tattico e l'intelligenza. Quarto classificato è Testutetsu, che come Red Riot riesce a indurire il suo corpo e a resistere a qualsiasi tipo di attacco.

Ai piedi del podio vi è Shishida, l'uomo bestia ispirato a Bestia degli X-Men. Al contempo fortissimo e intelligente, è stato il più pericoloso del primo round dell'allenamento congiunto.

In seconda posizione vi è la "dea greca" Ibara Shiozaki. Attraverso il suo Quirk, Vine riesce a utilizzare i suoi capelli, dei lunghissimi e spessi rampicanti verdi, per coprire l'intero campo di battaglia.

Al primo posto si classifica Mudman, che può "alleggerire" qualsiasi materiale toccato. Nel corso del terzo round, Honenuki ha tenuto testa a Iida e Shoto, permettendo alla Classe 1-B di ottenere un clamoroso pareggio.

Cosa ne pensate di questa classifica? Diteci la vostra top 3 nei commenti! Riviviamo i migliori momenti dell'esercitazione congiunta di My Hero Academia 5 con questo spettacolare video. Nel corso di questa saga, non vi è stato alcun accenno al traditore del Liceo Yuei. Che fine ha fatto?