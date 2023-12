My Hero Academia, le 5 scene più belle di Shoto Todoroki: tra fuoco e ghiaccio

Fra i personaggi di My Hero Academia spicca certamente Shoto Todoroki, uno studente della Classe 1-A che si distingue dagli altri per il suo carattere freddo ma con un cuore d'oro, nonché per la sua immensa potenza. Ecco le cinque migliori scene dell'eroe "mezzo ghiaccio mezzo fuoco" che ci hanno colpito particolarmente, ma vogliamo sapere anche le vostre preferite!

A metà dell'arco narrativo del festival sportivo dell'UA, Shoto Todoroki dichiara con freddezza a Izuku Midoriya di essere il suo rivale. Questo ha dimostrato la risolutezza di Shoto nel cercare sfide sempre più impegnative. Alla fine, Deku e Todoroki diventeranno più che amici, al contrario del nostro protagonista con il suo rivale numero uno Katsuki Bakugo, che però ha dato prova della stima che Shoto prova nei confronti di Midoriya.

La lotta epica tra Shoto e Deku durante il festival sportivo occupa un intero episodio di My Hero Academia. In un momento più che iconico, Deku chiede a Shoto di usare anche il Quirk del fuoco, oltre quello del ghiaccio, portando a una sfida intensa e distruttiva. La vittoria di Shoto sottolinea la sua crescita e la sua accettazione di entrambe le parti del suo Quirk, evidenziando anche la sua complessa relazione con il potere ereditato da suo padre.

Durante una battaglia in coppia contro Shota Aizawa, Shoto fa un monologo gentile e rassicurante per Momo Yaoyorozu, dimostrando la sua grande umanità. Questo momento è cruciale nel mostrare il lato premuroso di Shoto, che va oltre la mera competizione. Il supporto di Shoto rinnova lo spirito di Momo in My Hero Academia, dimostrando che questo giovane eroe può ispirare i suoi compagni di classe.

Gli episodi 79 e 80 mostrano Shoto e altri studenti che non hanno superato l'esame di licenza provvisoria di eroe impegnati in un esame di recupero, che consiste nel prendersi cura di tantissimi bimbi di un asilo. Shoto impara che essere un eroe significa anche rapportarsi con gli altri, e lo fa in modo eccellente parlando con i bambini e rassicurandoli.

Nei primi episodi di My Hero Academia, Shoto sembra distante, ma una scena chiave mostra il suo lato più umano. Prende la difficile decisione di visitare sua madre Rei in ospedale. Questo momento offre una prospettiva più profonda sulla sua personalità e suggerisce che, nonostante la sua storia travagliata, ci sia speranza per una riconciliazione della famiglia Todoroki in My Hero Academia.