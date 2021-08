My Hero Academia 5: scocca l'ora dei Villain nella preview dell'episodio 20

Il fatidico momento, tanto atteso dal fandom dell'opera di Kohei Horikoshi, sta per arrivare. La prossima puntata di My Hero Academia Stagione 5 darà finalmente il via a "My Villain Academia", un arco narrativo che stravolgerà l'intera saga.

Dal debutto della Stagione 5 dell'adattamento anime, i fan non aspettavano altro. Con l'arrivo di My Hero Academia 5x19, episodio che ha definitivamente chiuso i battenti dell'Arco dell'Agenzia di Endeavor, l'anime è pronto a dare il benvenuto ai villain. Signori e signore, che My Villain Academia abbia inizio!

La prossima settimana coinciderà dunque con l'inizio di una nuova saga per My Hero Academia, un arco narrativo che chiuderà la Stagione 5 e che rivoluzionerà tutto. Un assaggio di quel che accadrà ci viene concesso dalla video anteprima dell'episodio 108, condivisa su Twitter dall'utente @Atsushi101X.

Nella clip preview, che trovate in calce all'articolo, permette agli spettatori di conoscere in anteprima i protagonisti e gli eventi di questa nuova saga, che abbandonerà momentaneamente i ragazzi della Classe 1-A per concentrarsi sull'Unione dei Villain.

Due mesi prima del tirocinio, Gigantomachia, la guardia del corpo di All For One, si mette sulle tracce di Tomura Shigaraki per stabilire se sia un degno successore o meno. Esattamente come hanno fatto gli aspiranti eroi, anche i Villain stanno rafforzando le proprie abilità. Ecco la gioventù spensierata del professor Aizawa nelle immagini di My Hero Academia 5x19.