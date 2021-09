My Hero Academia 5: segnali di guerra nell'anteprima del gran finale

Con la trasmissione della prossima puntata, My Villain Academia giungerà al termine chiudendo di fatto la Stagione 5 della serie anime, che ha accompagnato gli spettatori per quasi sei mesi. In attesa di novità sul futuro dell'adattamento animato, scopriamo insieme cosa accadrà nel gran finale di questa quinta stagione!

Composta da tre grandi archi narrativi, l'allenamento congiunto con la Classe 1-B, l'Agenzia di Endeavor e My Villain Academia, questi ultimi due proposti in ordine invertito rispetto al manga, la Stagione 5 di My Hero Academia giunge al termine. Al momento, di una Stagione 6 non è stato ancora rivelato nulla, ma visti i numeri fatti registrare in questi ultimi mesi, Studio Bones sicuramente tornerà immediatamente al lavoro. Prima che vengano fatti annunci sul futuro del franchise animato, però, dovremo attendere il gran finale di My Villain Academia.

Nel corso di questa saga, gli spettatori sono venuti a conoscenza dell'oscuro passato di diversi antagonisti, tra i quali Himiko Toga, Twice e Spinner. Ad averci appassionato maggiormente, però, sono state le origini del grande leader dell'Unione dei Villain. Negli ultimi episodi, Tomura Shigaraki ha fatto chiarezza sul suo passato, il quale era avvolto da un fitto alone di nebbia. In My Hero Academia 5x24, recuperando i ricordi di Tenko Shimura, il se stesso del passato, l'erede di All For One ha subito un power-up con cui è riuscito a sconfiggere Ri-Destro e la sua Armata di Liberazione dei Superpoteri.

Vincendo la guerra, Shigaraki si è appropriato dell'Armata, che unita all'Unione ha preso il nome di Fronte di Liberazione del Soprannaturale. Con le informazioni di quanto accaduto trasmesse da Hawks, gli eroi si preparano all'imminente guerra contro i Villain. Vi lasciamo infine alle immagini di My Hero Academia 5 episodio 24.