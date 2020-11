My Hero Academia: 5 segreti che forse non conoscete sul Quirk di Endeavor

Data la sua natura da "badass", Endeavor è uno degli eroi più intriganti di My Hero Academia. Ma oltre a differenziarsi per il suo carattere scontroso, l'attuale Hero Number One è anche uno dei personaggi più potenti. Ma sappiamo tutto sul suo Quirk?

Conosciuto con il soprannome di Flame Hero, Endeavor è in grado d'incutere timore a qualsiasi villain anche solo al primo sguardo. Il suo marchio di fabbrica, infatti, sono le fiamme che lo avvolgono; sempre pronto a essere indirizzate verso chiunque commetta un crimine.

Tuttavia, nonostante sia immune alle sue stesse fiamme, Endeavor si surriscalda facilmente. Un utilizzo eccessivo dell'Hellflame a temperature elevate aumenta il suo calore corporeo, oltre che rallentare le sue azioni e rendere più difficile ogni gesto. Proprio per questo motivo ha cercato un erede che potesse combinare il suo Quirk a quello di ghiaccio di sua moglie.

Grazie al suo potere, Endeavor può sfidare le leggi della fisica. Utilizzando le fiamme come dei propulsori, Enji Todoroki può volare, restare stabile a mezz'aria e atterrare in sicurezza da altezze mostruose.

L'Hellflame è devastante dal punto di vista dell'attacco, ma potrebbe essere un Quirk brillante anche dal lato difensivo. Come mostrato nella seconda stagione animata, Endeavor può creare fiamme solide che può plasmare a piacere. Se è riuscito a creare una lancia infuocata, potrebbe persino creare uno scudo, che gli permetterebbe di proteggersi anche dai colpi più potenti.

Oltre a dare vita a oggetti, il suo Quirk può essere concentrato per creare dei raggi laser infiammati. Il Flash Fire Fist Hell Spider permette al Flame Hero di creare fino a dieci sottili raggi di fuoco in grado di tagliare con precisione persino degli edifici.

Endeavor non deve necessariamente creare delle fiamme, può anche sfruttare quelle presenti nelle vicinanze. Qualora combattesse nei pressi di un incendio incontrollato, i suoi poteri diventerebbero pressoché imbattibili. Scopiramo altre 5 curiosità sul Quirk di Mirio Togata di My Hero Academia. Lemillion e Overhaul tornano a darsi battaglia in questo cosplay di My Hero Academia.