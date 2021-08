My Hero Academia: 5 segreti sul Quirk elettrico di Denki Kaminari

Grande protagonista del primo round del Joint Training Arc di My Hero Academia Stagione 5, scontro in cui si è distinto per la sua rinnovata maturità e per il grande controllo del suo potere, è Denki Kaminari, possessore di uno dei Quirk più interessanti del roster della Classe 1-A. Scopriamo i suoi segreti!

Noto con il nome da Hero di Stung Gun Hero: Chargebolt, Kaminari possiede il Quirk "Elettrificazione", un'Unicità che gli permette di scaricare via l'elettricità immagazzinata nel corpo. Durante il suo percorso di studi allo U.A. Highschool, il biondo eroe ha via via imparato a padroneggiare il suo potere, rendendolo decisamente più affidabile e utile.

Sebbene non abbia ancora il pieno controllo dell'Elettrificazione, Kaminari è già in grado di scegliere la portare dell'area di attacco regolando la quantità di energia elettrica trasmessa. A distanza ravvicinata, può coprire il suo intero corpo di elettricità, così da folgorare chiunque cerchi di attaccarlo nel corpo a corpo.

Dalla distanza, invece, può emettere grandi scariche in grado di fulminare intere zone di combattimento. In presenza di compagni, però, questa mossa è off-limits. Per rimediare a questa pecca, ora Kaminari fa uso di strumenti di supporto che gli consentono di sparare piccoli ma precisi proiettili elettrici.



Caratteristica che lo ha reso protagonista di alcuni meme, è la conseguenza dell'uso eccessivo del suo Quirk. Quando Denki ricorre al suo massimo voltaggio, va in sovraccarico. La conseguenza è che il cervello va completamente fuori uso, lasciandolo in stato d'idiozia per parecchio tempo. Attraverso il duro allenamento, però, Kaminari è riuscito a estendere la portata del suo uso energetico.



Oltre che scaricare elettricità, Kaminari è anche in grado d'immagazzinarla. Grazie a ciò, riesce ad assorbire qualsiasi attacco legato all'energia elettrica. Una capacità che si rivelerà fondamentale per lo sviluppo del personaggio.



I colpi di Kaminari non hanno tutti lo stesso voltaggio. Quando ad esempio Kaminari combatte contro roboto o avversari non viventi, può ricorrere alla sua piena potenza. Altrimenti, al fine di non folgorare e uccidere i suoi rivali, deve controllare in maniera certosina l'intensità delle scariche elettriche lanciate. Questa caratteristica fa di Kaminari uno dei personaggi più letali della serie.

Peculiarità poco nota del Quirk di Denki è la possibilità di usare l'energia come mezzo per comunicare con i suoi compagni. Facendo scorrere la sua elettricità nell'auricolare che indossa come parte del suo costume da Hero, lo studente può dirottare le onde radio, anche quelle nemiche, e trasmettere qualsiasi messaggio desideri arrivi attraverso di esse.

Che ne pensate della sua crescita e delle sue abilità? Il maestro Tite Kubo, autore di Bleach, ha omaggiato Kaminari in questo sketch di My Hero Academia. Per la community, Kaminari è uno dei maggiori indiziati per il ruolo di traditore di My Hero Academia.