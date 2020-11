My Hero Academia: 5 segreti sul Quirk di Eraserhead che forse non conoscete

Uno dei protagonisti più amati di My Hero Academia è il Professor Aizawa, silenzioso ma letale eroe in grado di annullare i poteri altrui. Ma siete sicuri di consocere proprio tutto sul suo Quirk? Eccovi 5 segreti che potreste non consocere

Per utilizzare il proprio Quirk, Aizawa deve mantenere il contatto visivo con il suo obiettivo. Ciò significa che sbattendo le palpebre potrebbe permettere all'avversario di fuggire. Proprio per questo, Eraserhead solitamente apre solamente un occhio per annullare i poteri avversari, così da poter cambiare occhio e sbattere le palpebre senza alcun problema.

Il professore della Classe 1-A del Liceo Yuei è in grado di bloccare i poteri di più avversari contemporaneamente. Per annullare i Quirk, infatti, necessita di guardare semplicemente una parte del corpo dei suoi rivali.Tuttavia, uno dei suoi più grandi problemi è proprio il campo visivo. Più è lontano un avversario, più è facile che Aizawa possa perderne il contatto visivo.

Come dimostrato nel manga spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals, il Quirk di Eraserhead è efficace anche dietro delle vetrate o della plastica trasparente. Questo vuol dire che, esattamente come un cecchino, Aizawa potrebbe annullare Quirk a distanza attraverso un binocolo.



La cancellazione dei poteri ha però un limite, l'occhio secco cronico del professore. L'uso eccessivo del suo potere ha portato Aizawa a fare grande uso di collirio, oltre che a ridurre il tempo in cui può attivarlo. Inoltre, le capacità fisiche, come ad esempio quelle dei Nomu, non possono essere cancellate.

L'attivazione del Quirk porta un inaspettato effetto collaterale in Aizawa. Ogni volta che il professore utilizza il suo potere, i suoi occhi si illuminano di rosso e i suoi capelli iniziano a fluttuare. Un avversario intelligente potrebbe sfruttare questo fattore per capirein anticipo le intenzioni di Eraserhead e nascondersi in tempo. Un membro dello staff ha condiviso nuovi aggiornamenti su My Hero Academia 5. In attesa della nuova serie animata, godiamoci questo cosplay di Camie di My Hero Academia.