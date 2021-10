My Hero Academia: 5 segreti sul Quirk dell'eroina coniglio, Mirko

Apparsa nelle fasi iniziali della quinta stagione animata di My Hero Academia, Mirko è indubbiamente una delle eroine più affascinanti e potenti della società degli eroi. In attesa di vederla fare sul serio, scopriamo tutti i segreti sulle sue capacità e sul suo Quirk.

Simile a un coniglio, il suo Quirk e la sua corporatura muscolosa hanno permesso a Mirko di scalare la classifica giapponese Hero Billboard, permettendole di raggiungere la quinta posizione e di diventare la Pro Hero femminile di più alto rango. Inoltre, sebbene non abbia ancora svelato le sue reali doti, è giù una delle protagoniste più amate dal pubblico.

Sul campo di battaglia, Mirko è una potenza della natura. La forza dei suoi arti inferiori le permette di sferrare calci brutali, ma con una delle sue mosse migliori, chiamata Luna Tijeras, è addirittura in grado di decapitare un avversario semplicemente avvolgendogli il collo tra le cosce.

I kanji del suo vero nome, Rumi Usagiyama, significano "coniglio" e "montagna", ma il suo nome da eroina è ispirato a un combattente professionista di MMA, il croato Mirko "Cro Cop" Filipovic. Esattamente come Mirko, il suo stile di combattimento è prevalentemente basato sui calci.

Mirko non possiede solo una grande capacità offensiva, ma ha anche una tolleranza al dolore incredibilmente alta. La sua soglia del dolore sopra la norma, le permette di proseguire un combattimento anche con ferite profondissime, con arti slogati o dolori che metterebbero al tappeto chiunque altro. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa caratteristica sia in qualche modo legata al suo Quirk.

La forza generata dai suoi calci crea un impatto simile a quello di un'esplosione. Le onde d'urto dei suoi colpi, dunque, sono pericolose quasi quanto i suoi colpi stessi. Con la mossa "Luna Fall", Mirko spicca un balzo in alto e poi si proietta verso il basso pronta a sferrare un colpo devastante. Lo slancio gravitazionale amplifica di molto la potenza dei suoi arti inferiori, che riescono così a creare un impatto terrificante.

Il Quirk Rabbit non le ha solo donato le sembianze di un coniglio, ma anche dei sensi paragonabili a quelli di un animale. Le sue lunghe orecchie, ad esempio, le garantiscono un udito eccezionale, che permette di rilevare e localizzare qualsiasi bersaglio a distanza di chilometri. Inoltre, Mirko ha un olfatto acutissimo, con cui riesce a identificare l'odore del sangue o il sudore di una lotta in corso in lontananza. Infine, il suo istinto di sopravvivenza animale la mette in guardia da ogni pericolo. Piccola curiosità, esattamente come un coniglio, Mirko si nutre prevalentemente di carote.

