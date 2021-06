My Hero Academia: 5 segreti sul Quirk dell'eroina vietata ai minori Midnight

Uno dei personaggi più interessanti e amati di My Hero Academia è Nemuri Kayama, nome da Hero Midnight. L'insegnante del Liceo Yuei, soprannominata l'eroina vietata ai minori, possiede uno dei Quirk più pericolosi dell'intera opera firmata Horikoshi. Andiamo alla scoperta del suo Profumo del Sonno.

Il vero nome di Midnight, Nemuri Kayama, significa letteralmente "sonno" e "profumo", ossia gli effetti della sua Unicità. Tuttavia, a causa della sua volgarità, alla sua sensualità e al suo stile decisamente poco pacato, è conosciuta anche con il nome di "18+ only Hero".

Un po' come Momo Yaoyorozu, per rilasciare correttamente il suo Quirk, Midnight deve far traspirare la pelle, altrimenti l'effetto dell'aroma che induce il sonno sarebbe di molto limitato. Proprio per questo, Midnight indossa un costume che consente all'Unicità di lavorare efficientemente. Tuttavia, quando era ancora un'eroina alle prime armi, il costume era troppo scoperto. Difatti, solamente le parti intime erano coperte. Questo suo look eccessivamente sensuale portò i costumi da Hero a essere regolamentati dalla società degli eroi.

Più volte nel corso dell'opera, Midnight afferma che il suo Quirk è più efficace sugli uomini che sulle donne. Le ragioni dietro questo misteriosa caratteristica non sono spiegate in maniera precisa, ma si presume che sia un tema sessuale, un'allusione ai feromoni e all'eccitazione provocata nel sesso maschile.

Per diffondere al meglio l'aroma che causa sonnolenza, Midnight usa degli strumenti appositi. L'eroina vietata ai minori combatte utilizzando le "fruste dell'amore" e il "ventaglio di piume", accessori utilizzati nell'ambito dei giochini erotici.



Potenzialmente letale, il Quirk di Midnight è in realtà meno potente di quanto si pensi. Difatti, basterebbe indossare una maschera antigas per non inalare i fumi da lei generati.



Nell'anime di My Hero Academia è possibile notare come il Quirk di Midnight sia riprodotto sotto forma di una "fragranza profumata". Chi possiede un olfatto più sviluppato, dunque, soffre maggiormente l'Unicità dell'insegnate dello Yuei.

My Hero Academia ha toccato quota 100 episodi, ecco la reazione della community. L'autore di My Hero Academia ha omaggiato Bakugo e Shoto con due sketch.