My Hero Academia: 5 segreti sul Quirk di Bakugo che potreste non conoscere

L'Explosion Quirk di Katsuki Bakugo è uno dei più apprezzati dai fan di My Hero Academia e rispecchia perfettamente la natura aggressiva e irascibile del ragazzo. Tuttavia, la sua abilità va ben oltre a delle semplici esplosioni; scopriamo i segreti del giovane studente del Liceo Yuei.

Per diventare degli eroi professionisti, i ragazzi della Classe 1-A dello U.A. High School hanno dovuto superare i propri limiti, combattendo persino contro i loro stessi Quirk. Bakugo, in particolare, ha mostrato grandi progressi, ma sin dal suo ingresso nell'accademia il ragazzo ha dimostrato un grande controllo della propria abilità. Proprio per questo i fan tendono a dimenticare quanto pericoloso sia il suo Explosion Quirk.

Innanzitutto, le esplosioni generate dal suo Quirk sono più pericolose di quanto possano sembrare. Durante l'esame contro All Might, Bakugo presta il suo bracciale granatiere a Midoriya, il quale, per il contraccolpo, si sloga un braccio. Subire un colpo diretto da Bakugo può essere decisamente doloroso, ma a quanto pare anche lo stesso ragazzo subisce delle ripercussioni.

A differenza di Deku che si lesiona gravemente utilizzando il One For All, l'Explosion Quirk sembra non sortire effetto su Bakugo. Il devastante rumore delle esplosioni dovrebbe quantomeno infastidire il giovane eroe, il quale, però, sembra non subire alcun contraccolpo. Inoltre, le esplosioni sono generate dal sudore dei suoi palmi, ma le sue mani sembrano prive di alcuna cicatrice o ferita.



Il Quirk di Bakugo deriva dalla nitroglicerina presente nel sudore, quindi più il ragazzo suda, maggiore dovrebbe essere il suo potere. In climi freddi, dunque, il ragazzo non dovrebbe riuscire ad attivare la sua abilità. Ciò è stato sbugiardato durante il festival sportivo, quando Bakugo ha dovuto affrontare Shoto Todoroki, che ai tempi utilizzava prevalentemente il Quirk di ghiaccio.

Il sudore di Bakugo è il suo carburante, ma durante il corso dell'opera di Kohei Horikoshi non abbiamo mai visto il giovane ragazzo esaurire le sue risorse. Katsuki si è addestrato duramente per migliorare il suo Quirk, ma deve essere sicuramente un tipo caloroso per sudare continuamente.



La sostanza chimica presente nel sudore di Bakugo nella realtà esploderebbe anche al minimo impatto. In teoria, questo Quirk dovrebbe essere altamente instabile e dovrebbe provocare esplosioni accidentali. Bakugo, però, ha dimostrato un grande controllo del suo potenziale, utilizzandolo sempre con particolare cautela. La sete di sangue di Toga è riemersa in My Hero Academia. Ma un avvertimento di Spinner nel capitolo 288 di My Hero Academia potrebbe aver anticipato il suo destino.