My Hero Academia 5: una 'sfilata di uomini tristi' nella preview dell'episodio 22

Con l'avvio dell'ultimo arco narrativo, la Stagione 5 di My Hero Academia è arrivata al suo apice. La lotta Villain Vs. Villain sta mettendo a dura prova gli uomini guidati da Shigaraki, che stanno facendo del loro meglio per contrastare un esercito di criminali che conta oltre cento mila unità. Come farà l'Unione a risolvere la situazione?

Nel primo episodio di My Villain Academia, Tomura Shigaraki e i suoi uomini sono stati contattati da Ri-Destro, un sedicente "liberatore" che, dopo aver rapito il broker Giran, intende porre fine al gruppetto di delinquenti. Luogo della guerra è Deika, un'intera città nelle mani dell'Armata di Liberazione dei Superpoteri.

Per liberarsi di questo intoppo, Shigaraki dà vita a un piano geniale: attendere il risveglio di Gigantomachia, perennemente alla sua ricerca, per scagliarlo contro i nemici. Prima che l'ex guardia del corpo di All For One si risvegli, però, c'è da attendere: l'Unione dei Villain deve resistere per un'ora.

Grande protagonista di My Hero Academia 5x21 è Himiko Toga, la reginetta dei Villain di cui abbiamo appreso le disturbanti origini. Nonostante un potenziamento inaspettato, al termine della puntata Toga pare soccombere agli attacchi del gruppo guidato da Curious: questo apparente tragico evento dà vita alla "Sad Man's Parade".

Nella clip preview della puntata 110 dell'anime, condivisa su Twitter dall'utente @Atsushi101X, vediamo Twice in lacrime. Quando il villain ispirato a Deadpool, che già rischia di perdere il suo amico Giran, apprende la notizia della "morte" di Toga, dà sfogo alla sua frustrazione con la Sad Man's Parade. Ma cos'è esattamente? Senza addentrarci in spoiler, nel corso della prossima puntata Twice rifletterà sul proprio passato, potenziando il Quirk: Double. Una sfilata di uomini tristi si abbatterà sulla città di Deika.