My Hero Academia 5: un primo sguardo al Villain principale della prossima saga

L'anime di My Hero Academia sta vivendo un momento molto particolare. Tra la possibilità di un sabotaggio in Korea, all'inversione degli archi narrativi, il seguito dell'avventura di Deku si trova al centro di molte polemiche, e nonostante sia iniziata la saga dell'Agenzia di Endeavor, l'ultimo trailer sembra contenere una singolare anticipazione.

L'apparizione di Tomura Shigaraki alla conclusione del tredicesimo episodio, ha sorpreso la community appassionata dell'opera di Kohei Horikoshi, generando grandi aspettative e teorie su quando e come il leader dell'Unione dei Villain potrebbe tornare in azione. Oltre a questo inaspettato ritorno, il trailer delle nuove saghe, pubblicato lo scorso 19 giugno, sembra aver mostrato in anticipo un personaggio chiave dell'arco narrativo dell'Esercito di Liberazione.

Si tratta di Rikiya Yotsubashi, ovvero Re-Destro, presidente e amministratore delegato della Detnerat, società che si occupa della creazione di gadget, oggetti e vestiti per chiunque necessiti di tecnologie particolari per i loro Quirk. Gli autori hanno gestito in maniera originale la sua introduzione, mostrando prima il Pro Hero Hawks di fronte a diverse figure avvolte nell'ombra e sedute intorno ad un tavolo, per poi soffermarsi sul sorriso del Villain, che ha in mano un singolare quaderno rosso. Potete trovare il frame in questione in calce alla notizia.

Nonostante la quinta stagione dovrebbe concludersi con My Villain Academia, non va quindi esclusa la possibilità di rivedere Re-Destro negli episodi finali, magari per lasciare gli spettatori con un colpo di scena prima del ritorno dell'anime.

Ricordiamo che la serie si prenderà una breve pausa, e vi lasciamo ad un esplosivo cosplay della mamma di Bakugo.