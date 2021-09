My Hero Academia 5, Shigaraki e il suo atroce passato: la reazione della community

Come ormai ben sappiamo, l'ultimo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia ha completamente voltato pagina abbandonando gli aspiranti eroi del Liceo Yuei. My Villain Academia è infatti una saga che si focalizza prettamente sui criminali dell'Unione dei Villain, sulle loro disturbanti origini e sui loro power-up.

Se nelle puntate precedenti gli spettatori hanno avuto la possibilità di conoscere l'oscuro passato di Himiko Toga e di Jin Bubaigawara, alias Twice, in questo nuovo episodio è il turno di scoprire la verità su Tomura Shigaraki.

Dopo la Sad Man's Parade di Twice, il boss dell'Unione dei Villain è finalmente riuscito ad arrivare di fronte a Ri-Destro. Il confronto con il perfido leader dell'Armata di Liberazione dei Superpoteri è l'evento che riverbera i ricordi sul suo passato, fino ad allora solamente una luce fioca nella sua memoria.

Il successore di All For One ricorda finalmente il modo in cui ha scoperto di possedere il suo Quirk: Decay. Un giorno, dopo un rimprovero di suo padre, Shigaraki uccise inavvertitamente tutta la sua famiglia, il suo cagnolino, sua sorella, sua madre e i suoi nonni. Quando suo padre gli si avvicinò, a causa del suo odio viscerale utilizzò intenzionalmente il Decadimento per ucciderlo. È in quel preciso istante che si rese conto di amare il sangue e la distruzione.

My Hero Academia 5x23 è forse una delle puntate più profonde di questa saga e la community l'ha accolta con grande fermento. Come potete notare dai tweet in calce all'articolo, per i fan questo episodio segna l'apice della Stagione 5. Tutto, dal doppiaggio di Shigaraki, alle animazioni, fino alle musiche di sottofondo, si è rivelato essere semplicemente perfetto. Vi lasciamo infine alla preview di My Hero Academia 5x24.