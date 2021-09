My Hero Academia 5: Shigaraki cambia look, ecco il suo nuovo design in anteprima

La quinta stagione di My Hero Academia sta per giungere al termine, ma la saga incentrata sui criminali ha ancora molto da dare e raccontare. Dopo aver recuperato i ricordi sul suo passato, Tomura Shigaraki si rifà il look.

La violentissima guerra campale tra l'Armata di Liberazione dei Superpoteri e l'Unione dei Villain sta spingendo i componenti di quest'ultima fazione a superare i propri limiti. Negli ultimi episodi, infatti, spinta dalla voglia di vivere Toga è riuscita a migliorare il proprio Quirk, mentre Twice, nel tentativo di salvare i suoi amici, ha finalmente recuperato la consapevolezza di se stesso.

Grande protagonista di My Villain Academia è però Tomura Shigaraki, il quale sta cercando di dimostrare di essere il degno successore del suo maestro, All For One. Nel corso del combattimento con Ri-Destro, infido leader dell'Armata, Tomura ha improvvisamente recuperato la memoria. Ora conscio delle sue origini, il giovane villain è pronto a spazzare via il suo rivale. Prima, però, occorre un cambio di look.

Nell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump è stata condivisa un'anteprima sul nuovo design di Shigaraki. A quanto pare, al termine dello scontro con Ri-Destro, il look del leader dell'Unione subirà una sostanziale modifica: i suoi capelli si tingeranno di bianco.

In realtà, questa versione dai capelli bianchi è già apparsa in precedenza, più precisamente nell'episodio 107. Gli eventi dell'arco dell'Agenzia di Endeavor, che ha preceduto questa saga, sono infatti cronologicamente più avanti rispetto a My Villain Academia.

Che ve ne pare di questo "nuovo" Tomura? Vi lasciamo all'errore di Nana Shimura in My Hero Academia 5x23 e all'anteprima di My Hero Academia 5x24.