My Hero Academia 5: Shigaraki e Dabi sono pronti all'azione nei nuovi character visual

Dopo l'arco dell'Agenzia di Endeavor, è finalmente il turno di My Villain Academia, ma non prima di un episodio anime original. Nell'attesa di una delle saghe più coinvolgenti di tutta l'opera, firmata Kohei Horikoshi, ecco dei character visual per Tomura Shigaraki e Dabi.

La Stagione 5 dell'anime sta per essere scossa da un evento tumultuoso. Al termine di My Hero Academia 5x16, che porterà alcune eroine in spiaggia, sarà l'Unione dei Villain a dominare la scena. Il gruppo criminale, guidato da Tomura Shigaraki, sarà coinvolto in una delle battaglie più feroci mai viste finora. In vista di quel momento, su Twitter sono stati pubblicati due character visual dedicati a due grandi protagonisti del prossimo arco narrativo, Shigaraki e Dabi.

Come potete vedere dall'immagine in calce, anche in questa nuova saga il leader dell'Unione indosserà il suo tetro abito. Con indosso delle scarpe rosse simili a quelle di Midoriya e la parte superiore del corpo disseminata da mani inquietanti, Shigaraki è pronto a devastare la società con la sua furia omicida.

La seconda character visual è invece dedicata a Dabi, che indossa un trench blu scuro. Il villain, con le sue fiamme blu, pare non essere particolarmente interessato alla distruzione; il suo vero obiettivo pare essere Endeavor, minacciato all'inizio di questa quinta stagione.

Cosa dovremmo aspettarci da questi due antagonisti? Nel frattempo, Kacchan è la star di My Hero Academia 5x15.