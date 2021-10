My Hero Academia 5: Shigaraki ha scoperto il segreto di One For All?

Con la Stagione 5 ormai giunta al termine, l'adattamento anime di My Hero Academia ha preparato gli spettatori a un'imminente guerra tra la società degli eroi e il nuovo gruppo di criminali che si è venuto a creare, il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. I Villain partiranno però in vantaggio, Shigaraki ha scoperto il segreto di One For All.

Dopo aver sottomesso Ri-Destro e la sua Armata, Shigaraki si è posto al comando del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, confermando di essere il naturale erede di All For One. Il giovane leader dei Villain, però, prima di partire all'attacco, ha fatto visita al Dottor Garaki, il quale gli aveva promesso nuovi poteri.

Conversando con lo scienziato pazzo, ex alleato del suo maestro, Shigaraki viene informato della Singolarità dei Quirk, ovvero una teoria secondo cui i Quirk si potenziano a ogni nuova generazione. Oltre a ciò, Shigaraki viene anche a conoscenza del segreto di One For All.



Per la prima volta, Tomura, che ricordiamo essere il nipote di Nana Shimura, sente parlare del legame tra l'All For One e il One For All, l'unico potere che il suo maestro bramava e che non riusciva mai a ottenere. Ora che Shigaraki ha un obiettivo, su Deku è stata posta una croce.

Riuscirà Shigaraki laddove All For One ha fallito? Vi lasciamo al trailer di My Hero Academia 6 e a un cosplay di All Might.