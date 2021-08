My Hero Academia 5: Shigaraki e l'Unione dei Villain, dove ci eravamo lasciati?

Con la storia di Eraserhead, Present Mic e Kurogiri, l’Arco dell’Agenzia di Endeavor ha chiuso il suo cerchio. La Stagione 5 di My Hero Academia, dopo una lunga e trepidante attesa, ha accolto l’arco narrativo più invocato dalla community: My Villain Academia.

Questa nuova saga, che nel manga è strutturata prima del tirocinio di Deku, Bakugo e Shoto, abbandona per la prima volta i ragazzi della Classe 1-A del Liceo Yuei per seguire le vicende dell’Unione dei Villain. Il gruppo criminale guidato da Tomura Shigaraki, però, è stato praticamente assente per tutto il corso della Stagione 5. Facciamo il punto della situazione!

Nel corso delle stagioni precedenti, i Villain hanno subito un duro colpo: All For One è stato sconfitto e catturato per mano di All Might. Tomura Shigaraki è ora il solo capo dell’Unione dei Villain. Nel tentativo di rinfoltire le sue fila, il giovane villain si è unito a Overhaul, leader dello Shie Hassaikai. Tuttavia, l’alleanza è durata ben poco.

Il gruppo di Chisaki è stato sradicato dall’intervento dei Pro Heroes, e il leader maximo sconfitto in seguito a uno stupendo combattimento con Deku. Prima che potesse essere imprigionato al tartaro, però, Overhaul è stato vittima di un imboscata di Shigaraki, il quale si è vendicato del suo atteggiamento arrogante.

Da quel momento, che segna la fine della Stagione 4, l’Unione dei Villain è scomparsa dai radar. L’unico a fare delle comparse significative è Dabi, il quale ha reclutato l’eroe numero due Hawks e ha teso un’imboscata a Endeavor, verso cui sembra provare un profondo rancore.

Stando a quanto indicato nell’Arco dell’Agenzia di Endeavor, nel loro periodo d’assenza i villain hanno radunato un esercito, pronto a dare fuoco e fiamme alla società degli eroi. In attesa di quel momento, vi lasciamo alla nuova key visual della Stagione 5 e alla sinossi di questo arco narrativo di My Hero Academia.