My Hero Academia: 5 studenti della Classe 1-B che meriterebbero un posto nella Classe 1-A

Il primo arco narrativo della quinta stagione di My Hero Academia sta portando gli spettatori a vivere l'allenamento congiunto tra le Classe 1-A e 1-B del Liceo Yuei, un test a squadre che permette di conoscere e approfondire alcuni aspiranti eroi che finora non avevano mai trovato spazio.

La Classe 1-A dello Yuei è già conosciuta in tutta la società degli eroi grazie a giovani promesse del calibro di Midoriya, Bakugo e Shoto. Tuttavia, mentre altri studenti come Asui e Kirishima sono riusciti a ritagliarsi ampio spazio, altri come Mineta, Koda o Hagakure si limitano a ricoprire ruoli marginali. Ora che la Classe 1-B è finalmente emersa dall'ombra, ecco cinque primini che potrebbero tranquillamente far parte della sezione A.

Nonostante sia stato eliminato quasi immediatamente, nel corso della prima sfida del test ha ben figurato Hiryu Rin, alias Dragon Shroud. Il suo Quirk, che gli consente di generare delle scaglie, gli offre ampie possibilità, sia difensive che offensive. Ricoprendosi di scaglie ottiene un'armatura leggera con la quale riesce a difendersi negli scontri ravvicinati e in quelli a distanza. Inoltre, il Quirk gli permette di sparare scaglie affilate come una mitragliatrice. Ma quel che contraddistingue Hiryu Rin è il paese di provenienza. Il ragazzo, infatti, è uno dei pochissimi studenti dello U.A. che non è nato in Giappone, ma bensì in Cina. Un aspirante eroe internazionale, esattamente come la sceneggiatura di My Hero Academia: World Mission.



Sebbene non si veda spesso, Itsuka Kendo è una delle aspiranti eroine preferite dai fan e la sua popolarità già basterebbe per includerla nella sezione A. Kendo, però, è anche una studente intelligente, carismatica e possiede un Quirk molto potente e capacità di leadership naturali.

Altra grande aggiunta al cast della 1-A potrebbe essere Yui Kodai, protagonista del quinto e ultimo round del test. La ragazza possiede un Quirk che potremmo definire come un incrocio tra quello di Mt. Lady e Ochaco: Kodai riesce a modificare le dimensioni di qualsiasi oggetto da lei toccato. Un interessante aggiunta strategica che potrebbe fornire prezioso supporto ai suoi compagni.

Quarta all'esame di ammissione, Ibara Shiozaki è uno degli studenti più forti dello Yuei. La Classe 1-A è composta prevalentemente da ragazzi e le studentesse sono specializzate in particolar modo in ruoli di soccorso o supporto. Shiozaki, invece, è abilissima in combattimento; una vera novità per la sezione 1-A.

Per ultimo, non poteva mancare lo studente più folle dell'intero Yuei, Neito Monoma. Sebbene odi profondamente i rivali della Classe 1-A, Monoma possiede un Quirk pazzesco, in grado di rivaleggiare persino con quello dei top three della sezione. Il suo spirito competitivo, e il suo carattere insano, potrebbero spingere la 1-A verso vette ancora più alte.

Voi cosa ne pensate, quale studente della 1-B vi piacerebbe vedere nella 1-A? Scopriamo quante e quali saghe coprirà My Hero Academia 5.