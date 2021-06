My Hero Academia 5: Studio Bones celebra il 100esimo episodio con una speciale key visual

L'incredibile popolarità di My Hero Academia continua a crescere, così come la qualità produttiva della quinta stagione dell'anime, ad oggi secondo tra le serie più richieste negli USA. Il prossimo episodio sarà il centesimo, un traguardo importante per l'opera di Kohei Horikoshi, celebrato attraverso la pubblicazione di una speciale key visual.

La conclusione dell'arco narrativo dell'allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B coinciderà infatti non solo con l'inizio della tanto attesa saga denominata My Villain Academia, ma anche il raggiungimento di ben 100 episodi, trasmessi a partire dal 3 aprile 2016 in Giappone. Per questo motivo lo studio Bones, responsabile della trasposizione animata, ha voluto celebrare un risultato così importante realizzando la magnifica e significativa immagine che potete vedere nel post in calce.

Deku, vestito in abiti tradizionali e con lo zaino in spalla, passeggia su molte sequenze e frame estrapolati direttamente dagli episodi dell'anime, proseguendo verso il futuro da Hero che lo aspetta. Uno sfondo bianco rende ancora più evidente l'immenso stemma creato appositamente per l'occasione, dove è anche presente un sorridente All Might, sempre pronto a instillare fiducia e guidare il giovane Midoriya. Fateci sapere cosa ne pensate di questo omaggio con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Tomura Shigaraki ha ottenuto un realistico e inquietante cosplay, e vi lasciamo al magnifico sketch in cui Shinso e Aizawa si allenano insieme, firmato dall'autore Kohei Horikoshi.