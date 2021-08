My Hero Academia 5: svelata la prima sinossi per l'arco dei villain

Endeavor ha accolto sotto le sue ali i giovani Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya, che hanno accompagnato il figlio Shoto in questa nuova fase del tirocinio per eroi della Yuei. Ciò ha dato vita a un arco in My Hero Academia 5 dove abbiamo meglio conosciuto i dilemmi della famiglia Todoroki con il suo passato turbolento.

Ora però l'anime di My Hero Academia 5 è in pausa, rinviando l'episodio 19 al 14 agosto 2021. Ciò servirà a mettere anche più hype negli spettatori per il prossimo e ultimo arco narrativo della stagione che si concentrerà non più sugli eroi. Dopo l'episodio 19, che si concentrerà su un certo legame tra questi due punti di vista, passeremo pienamente a osservare cosa stanno facendo Tomura Shigaraki e i suoi sottoposti.

Intanto è apparsa già la prima sinossi sull'arco narrativo di My Villain Academia, tradotto dall'utente Atsushi101X su Twitter. "Un certo individuo contatta Shigaraki e la League of Villain. Qual è la sua vera identità?". È palese quindi che l'attenzione ora si sposterà completamente sul ragazzo distruttivo e il gruppo che lo ha accompagnato finora. Sarà questo il momento dell'anime in cui sarà mostrata la crescita del villain Tomura Shigaraki?