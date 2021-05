My Hero Academia 5: svelato un nuovo aspetto del One For All, Deku otterrà altri poteri?

Il decimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia è finalmente arrivato, e durante uno scontro carico di imprevisti per Deku, una nuova verità sul One For All è stata rivelata. Cosa significherà per il nostro eroe?

Il 98esimo episodio di My Hero Academia, Eredità, non potrebbe avere titolo più conciso e appropriato, considerati gli eventi a cui abbiamo assistito.

Giunti quasi al termine dell'allenamento congiunto tra Classe 1-A e Classe 1-B, l'ultimo scontro ha finalmente visto il nostro protagonista in azione.

Deku è infatti sceso sul campo assieme a Ashido, Mineta e Uraraka contro la classe avversaria composta da Monoma, Yanagi, Shoda, Kodai e Shinso, ma l'incontro ha presto preso un'insolita piega quando un nuovo potere si è manifestato per l'attuale possessore del One For All.

Come abbiamo avuto modo di scoprire, infatti, grazie alla fusione dei quirk individuali dei precedenti possessori con il nucleo del OFA, Deku sarà pian piano in grado di utilizzare ognuna di queste abilità, a partire da quella appena manifestatasi, Blackwhip, il quirk del quinto possessore Daigoro Banjo/Lariat, ovvero colui che è apparso a Izuku nel mondo delle vestigia per spiegare (a noi e a lui) la situazione.

Quali altri incredibili quirk vedremo dunque comparire d'ora in avanti nell'anime? Riuscirà Deku a padroneggiarli al meglio? E come saranno gli altri possessori del One For All?