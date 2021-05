My Hero Academia 5, Todoroki scatena tutta la sua potenza nel nuovo episodio

Su Crunchyroll quest'oggi è arrivato l'ottavo episodio della quinta stagione di My Hero Academia, e la situazione nello scontro tra 1-A e 1-B si sono fatte... Davvero incandescenti. Cortesia di Shoto Todoroki.

Il figlio dell'eroe numero 1, Endeavour, è infatti ricorso a tutta la sua potenza di fuoco per cercare di portare a casa la vittoria nella battaglia a squadre che lo ha visto combattere contro Tetsutetsu Tetsutetsu a.k.a. Real Steel e tentare di strappare un punto ai suoi avversari.

Quando, infatti, i suoi attacchi di ghiaccio si sono rivelati inefficaci durante la lotta, Todoroki è dovuto ricorrere alle abilità del lato sinistro del suo corpo, che però sono state a loro volta contrastate dai risultati del duro allenamento di Tetsutesu che, ci mostra un flashnback, per poter resistere alle più alte temperature si è letteralmente rinchiuso in un forno.

Ma il motto degli studenti della UA, si sa, è "Plus Ultra", e oltre i suoi attuali limiti si è spinto anche Shoto. Ricordandosi delle parole del padre, il ragazzo ha cercato di raggiungere delle temperature ancora più alte, tanto da far meravigliare persino All Might.

Purtroppo, per una serie di cause, il terzo scontro è finito in parità, lasciando il campo al gruppo successivo (quello di Bakugo, che scopriremo come se la caverà nel prossimo episodio). Una cosa però è certa: Todoroki si conferma uno dei giovani eroi più potenti in circolazione, ed è sulla buona strada per sorpassare persino suo padre.