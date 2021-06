My Hero Academia 5: un complotto mina la società, le strade non sono al sicuro

Finalmente, il secondo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia ha fatto il suo debutto. Mentre Deku, Shoto e Bakugo prestano servizio presso l'Agenzia di Endeavor, cercando di diventare dei veri Heroes, Hawks scopre un qualcosa che potrebbe mettere in serio pericolo la società degli eroi.

L'eroe alato, attualmente al posto numero due della classifica, lavora sotto copertura per conto della Commissione per la Pubblica Sicurezza. Nel tentativo di fermare i criminali alla radice, si è infiltrato nel gruppo di Shigaraki, ma quel che scopre è pauroso.

Entrato in contatto di Dabi, Hawks è venuto a scoprire che l'Unione dei Villain ha in serbo dei progetti ben più grandi di quanto ci si aspettava. L'Hero, infatti, si imbatte in Tatsuyuki Tokoname, alias Slidin' Go, l'eroe professionista che si era complimentato con Shoto e Bakugo per aver fermato un gruppetto di criminali nel corso di un precedente episodio.



A quanto pare, nonostante l'aspetto ai limiti del ridicolo, Slidin' Go è un traditore che lavora al servizio dei villain, esattamente come fa, a parti inverse, Hawks. Questa clamorosa rivelazione apre a numerosi scenari: ci sono altri eroi traditori che si aggirano per le strade? E quali sono le loro intenzioni? Se intende completare la sua missione, Hawks deve assolutamente scoprire la verità su Slidin' Go.



My Hero Academia 5x14 è ora su Crunchyroll.