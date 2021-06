My Hero Academia 5: Un trailer anticipa le prossime avventure di Deku e gli altri

È appena iniziato il nuovo arco narrativo di My Hero Academia, nel frattempo lo studio Bones ha condiviso alcune novità riguardo le prossime puntate dell'anime ispirato al manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi.

Come era stato già annunciato precedentemente, dopo la pausa della quinta stagione di My Hero Academia, sarà trasposta una parte successiva delle vicende di Deku e gli altri supereroi, in particolare l'arco narrativo dell'Agenzia di Endeavor. Nelle scorse ore è stato condiviso un filmato nella pagina YouTube ufficiale dell'anime che ci permette di vedere qualche scena in anteprima della seconda parte della stagione, inoltre è presente anche una anteprima della sigla di apertura, che è stata composta dal gruppo MAN WITH A MISSION ed è intitolata "Merry-Go-Round". La canzone che chiuderà gli episodi invece sarà "Uso ja nai" di Soushi Sakiyama. Per promuovere il prossimo arco narrativo è stata condivisa l'immagine che trovate in calce alla notizia, incentrata su Deku, Bakugo, Shoto Todoroki e gli altri protagonisti della serie che ha riscosso un notevole successo in tutto il mondo.

Nelle scorse settimane è stato rivelato che l'anime My Hero Academia sarà in pausa per una settimana: la quattordicesima puntata sarà infatti disponibile su CrunchyRoll a partire dal prossimo 10 luglio.