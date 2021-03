My Hero Academia 5: il terzo trailer fa risaltare le eroine e la nuova ending

Sono pronti al quinto ritorno in TV gli studenti di My Hero Academia. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e gli altri aspiranti eroi si metteranno ancora una volta alla prova, stavolta con una sfida inedita. Dopo l'episodio riassuntivo di My Hero Academia 5, inizieranno nuovamente le danze, anche se un assaggio viene fornito dal nuovo trailer.

Solo quindici secondi di video ma abbastanza per vedere in azione molti dei personaggi che già conosciamo di My Hero Academia. In quasi tutta la sua totalità, il trailer si concentra sulle ragazze della Yuei, sia della 1-A che della 1-B. Eliminati i frangenti con Deku in azione su un pilastro metallico, il video si concentra innanzitutto su Ochako Uraraka, per passare poi alla creazione di oggetti di Momo Yaoyorozu, alla velocità di Tsuyu Asui, alla tecnica di Kyoka Jiro, all'acido di Mina Ashido e poi all'invisibilità di Toru Hagakure.

Ma nella seconda parte del video vediamo risaltare dopo tanto tempo anche gli studenti della 1-B della Yuei, anche in questo caso nella loro componente femminile: prima Itsuka Kendo, poi Kinoko Komori e infine Ibara Shiozaki. Tutto ciò è stato accompagnato dalla nuova ending di My Hero Academia 5, "Ashiato" del gruppo The Peggies. In basso è disponibile il video; vi ricordiamo che la stagione 5 esordirà il 27 marzo 2021 in Giappone.