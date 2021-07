My Hero Academia 5: il trio parte all'attacco nell'anteprima dell'episodio 18

Il tirocinio presso l'Agenzia di Endeavor sta per giungere al termine, ma Deku, Shoto e Bakugo devono ancora dimostrare il loro valore al Number One Hero. Al termine della cena a casa Todoroki, i Tre Moschettieri della Classe 1-A avranno finalmente l'occasione giusta. Ecco l'anteprima della prossima puntata di My Hero Academia.

Nel corso dell'appuntamento precedente, Midoriya e Bakugo sono stati invitati a cena dalla famiglia Todoroki. Endeavor sta cercando in tutti i modi di recuperare i rapporti, ormai logori, con i suoi tre figli, Shoto, Fuyumi e Natsuo, ma la situazione sembra irrimediabile.

Nonostante l'impegno della dolce Fuyumi, che ha preparato un pasto squisito, Natsuo non riesce a perdonare in alcun modo suo padre Enji. Quando la situazione si fa troppo calda, il più grande dei fratelli Todoroki si alza da tavola e va via di casa.

Tuttavia, uscendo dall'abitazione Natsuo viene aggredito da un villain, il quale iniettandosi la droga trigger, già vista nel corso dell'episodio originale dedicato a Selkie, amplifica i suoi poteri. Endeavor, sconvolto, non riesce a reagire prontamente; è l'occasione giusta per i suoi tirocinanti. Riusciranno a farsi valere e a vincere la scommessa con il loro mentore?

