My Hero Academia 5: Twice e quella citazione a Terminator 2 che nessuno ha notato

La Stagione 5 di My Hero Academia è ormai giunta agli sgoccioli. Al termine, infatti, manca un solo appuntamento. Prima dei saluti, però, andando a ritroso è stato notato un easter egg che era passato in sordina. Ecco la citazione di Twice a Terminator 2 - Il giorno del giudizio.

Quest'ultimo arco narrativo della quinta stagione ha puntato le luci dei riflettori sui componenti dell'Unione dei Villain. Uno dei grandi protagonisti è stato Twice, che con la "Sad Man's Parade" ha mostrato le sue reali capacità.

Le origini del villain ispirato a Deadpool sono terrificanti. Dopo essere stato allontanato dalla società, Twice trovò appoggio solamente in se stesso e nei duplicati generati dal suo Quirk. Un giorno, però, improvvisamente essi cominciarono a uccidersi l'un l'altro, traumatizzando nel profondo la psiche del criminale, che da quell'episodio non riuscì più a riprendersi. Questo almeno fino a My Villain Academia.



Nel corso della "parata" di Twice, l'utente Reddit @SlayingNieve ha notato un esilarante easter egg di Terminator 2. Esattamente come fece Arnold Schwarzenegger nella scena finale dell'iconica pellicola di James Cameron, uno dei cloni di Twice sprofonda in un mare di fango con il pollice all'insù.

E voi, avevate notato questa citazione a Terminator? Vi lasciamo alle immagini spoiler dell'ultimo episodio di My Hero Academia 5 e a un dibattito. Questa è stata la peggior saga della Stagione 5?