My Hero Academia 5: Twice e Toga celebrano la nuova saga nello sketch di Horikoshi

L'attesa è finita, "My Villain Academia, l'arco narrativo più atteso della Stagione 5 di My Hero Academia, è finalmente tra noi. Per celebrare questa nuova saga, l'autore Kohei Horikoshi ha dato vita a uno spettacolare sketch inedito in cui sono ritratti due dei villain più amati.

Con la triste vicenda di Eraserhead e Present Mic, l'Arco dell'Agenzia di Endeavor lascia spazio a My Villain Academia, un arco narrativo che abbandona la Hero Society per approcciarsi completamente alla figura di Tomura Shigaraki e alla sua Unione dei Villain.

Il palcoscenico di My Hero Academia 5x20 è dunque totalmente dominato dai Villain, i quali stanno cercando di espandere le proprie fila e potenziare i propri poteri. La società degli eroi sta per essere messa a dura prova.

Per festeggiare il rilascio del nuovo episodio, e dunque il debutto di My Villain Academia, Kohei Horikoshi ha dato vita a una spettacolare illustrazione. Protagonisti assoluti dello sketch sono Twice e Toga, due grandi amici, nonché Villain più divertenti e amati dal pubblico. Nello sketch, i due criminali si stanno esibendo in un balletto "TigTog", ossia la versione fake del popolare TikTok.

E voi avete già visto il primo episodio di questa nuova saga? Cosa ne pensate dell'illustrazione del sensei? Ecco dove ci eravamo lasciati in precedenza con Shigaraki e l'Unione.