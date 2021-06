My Hero Academia 5, ufficiale: l'anime inverte l'ordine delle saghe, saltato Re-Destro

Pochi istanti fa, i ragazzo di Studio Bones hanno confermato che My Hero Academia 5 salterà temporaneamente la prossima saga, comunemente chiamata My Villain Academia Arc, e che passerà direttamente all'arco narrativo dell'Agenzia di Endeavor. L'anime invertirà quindi le prossime due saghe, con Re-Destro & Co pronti a tornare nell'ultima parte della stagione.

Fino ad oggi, l'anime di My Hero Academia ha seguito pedissequamente la storia scritta da Kohei Horikoshi, senza variazioni di alcun tipo. Poco fa però, lo studio ha confermato che la serie salterà temporaneamente i capitoli dal 218 al 240, probabilmente con l'intenzione di recuperarli a fine stagione per una chiusura ad effetto. L'anime adatterà quindi i capitoli 241 e 242 nell'episodio 13, e proseguirà fino all'adattamento del capitolo 252.

In parole povere, questo significa che l'anime compirà un balzo in avanti di 23 capitoli e adatterà direttamente l'arco narrativo dell'Agenzia di Endeavor, per poi introdurre Re-Destro e raccontare il resto della storia nella parte finale della stagione. La saga dell'Agenzia di Endeavor è abbastanza breve e verosimilmente occuperà tre o quattro episodi, quindi l'arco My Villain Academia dovrebbe tornare intorno all'episodio 17/18.

E voi cosa ne pensate di questo salto? Vi sembra una buona idea? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciando al nostro ultimo approfondimento su My Hero Academia 5x12.