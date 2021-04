My Hero Academia 5: Una cosplayer ricrea il look di Nana Shimura alla perfezione

Continuano i cosplay dedicati ai personaggi di My Hero Academia, opera ideata da Kohei Horikoshi: questa volta tocca al personaggio di Nana Shimura, al centro di alcuni scatti diventati in poco tempo virali.

Il personaggio è stato introdotto per la prima volta durante il quarantanovesimo episodio, in particolare è stato rivelato che Nana Shimura è stata uno degli individui capaci di usare il potere di One For All. L'insegnante di All Might ha quindi colpito subito i numerosi fan del manga e dell'anime incentrato sulle vicende di Izuku Midoriya, grazie ad un design ispirato e ad un carattere molto originale. In calce alla notizia trovate le foto condivise dall'account di Instagram di @akrcos, che ha ricreato il look di Nana Shimura. Ecco il messaggio che accompagna le immagini: "Un vero eroe non salva solo le vite, ma anche i cuori... Ecco in cosa credo. Non importa quanto la situazione diventi spaventosa, sorridi sempre, come per dire va tutto bene. Le persone che riescono a sorridere sono sempre le più forti".

Il post di Instagram ha riscosso un notevole successo, ricevendo quasi 30 mila Mi Piace e numerosi commenti dai fan dello show. Infine vi ricordiamo che a partire da oggi è disponibile il nuovo episodio di My Hero Academia su Crunchyroll.