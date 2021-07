My Hero Academia 5: che fine ha fatto l'Unione dei Villain?

Prima con il l'arco dell'esercitazione congiunta e poi, a grande sorpresa, con l'arco dell'Agenzia di Endeavor, la Stagione 5 di My Hero Academia è stata prevalentemente incentrata sugli aspiranti eroi del Liceo Yuei, mettendo da parte l'Unione dei Villain. Tuttavia, prossimamente il gruppo di Shigaraki promette scintille.

Mentre Deku, Bakugo e Shoto affrontavano il loro tirocinio presso l'agenzia del No.1 Hero, i villain preparavano un grande complotto per affossare definitivamente la società degli eroi. Come scoperto da Hawks, che si è infiltrato nell'Unione, una misteriosa organizzazione sta per lanciare il proprio attacco.

Dunque, al termine dell'arco dell'Agenzia di Endeavor, a cui farà seguito una puntata filler, saranno i villain a prendersi la scena. Oltre al gruppo di criminali guidato da Shigaraki, composto dai vari Dabi, Toga, Spinner e Twice, debutterà quello di Re-Destro, il quale segue la filosofia di Destro, il misterioso autore della biografia che Hawks ha suggerito di leggere a Endeavor.

Questa nuova organizzazione pare poter contare su migliaia di seguaci e addirittura su "finti" Heroes che si sono insinuati nella società. Come si porrà Tomura Shigaraki nei confronti di Re-Destro? Nel frattempo, dopo una breve pausa, My Hero Academia 5x15 è disponibile su Crunchyroll. Ecco la nuova sfida dei giovani eroi.