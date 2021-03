My Hero Academia 5: l'Unione dei Villain tornerà nel prossimo episodio? ecco le immagini

My Hero Academia 5 è finalmente iniziato ed i fan hanno avuto la possibilità di osservare nuovamente in azione i ragazzi della 1-A in un episodio riassuntivo. Dalla prossima settimana però gli ingranaggi della trama ricominceranno a girare. Vediamo insieme le prime immagini diffuse.

Grazie ad un'esercitazione che ha coinvolto i protagonisti che frequentano il Liceo Yuei ci sono stati ricordati i più importanti avvenimenti della passata stagione permettendoci di immergerci nuovamente nella storia di Kohei Horikoshi. Il comparto tecnico del primo episodio di My Hero Academia 5 sembra renderlo uno dei migliori filler di sempre tuttavia sarà dal successivo che la narrazione procederà nuovamente adattando i capitoli del manga ed un'anteprima ci viene fornita tramite alcune immagini.

Nel Tweet riportato in calce alla news notiamo il ritorno in azione di alcuni dei più importanti eroi professionisti: Mirko, personaggio la cui entrata in scena è molto attesa dai fan e che si piazza al quinto posto della classifica degli eroi, Endeavor e Hawks, che attualmente occupano rispettivamente il primo e secondo posto della graduatoria. Viene inoltre mostrato il Villain Dabi anticipando ciò che sembrerebbe un ritorno dell'Unione dei Villain a minacciare la pace dei protagonisti.

In un successivo post inoltre vengono mostrati Shoto Todoroki ed il protagonista, Deku. Quest'ultimo insieme ad altre due figure è avvolto da una sostanza scura.

Nell'attesa della pubblicazione dei nuovi episodi secondo voi in cosa verranno coinvolti i personaggi presentati nelle immagini? Scrivetecelo nei commenti.

