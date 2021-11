My Hero Academia, i 5 villain più forti del manga dal più scarso al migliore

Il mondo di My Hero Academia è popolato da due categorie di personaggi principali: eroi e criminali. I civili sono praticamente assenti nella storia di Kohei Horikoshi, avendo uno scarsissimo peso nello scacchiere generale e nella vita di Izuku Midoriya. Per questo i protagonisti hanno a che fare principalmente con i colleghi e i villain.

Nel corso del tempo, Deku ha incontrato tanti avversari differenti e, soprattutto, forti. Quali sono i cinque villain più forti di My Hero Academia? Facciamo una classifica con questa top 5 tenendo conto di tutti i criminali apparsi finora nel manga, non soltanto quelli della League of Villain.

In quinta posizione partiamo con una conoscenza molto recente. Successivamente al caos generatosi in seguito alla guerra contro i villain a Jaku, è emerso un personaggio che ha conquistato molti fan. Lady Nagant in My Hero Academia ha dato battaglia e si guadagna la quinta posizione per tutte le capacità mostrate nel corso di quei pochi capitoli d'apparizione.

Quarta posizione invece per Re:Destro, il capo dell'Armata di Liberazione che si è trovato contro uno Shigaraki evoluto e inavvicinabile. Il suo quirk stress garantisce una potenza enorme e sembra avere pochi rivali, nonostante la brutta sconfitta ricevuta.

Il terzetto di testa, tuttavia, appartiene proprio alla League of Villain. C'è poco spazio di discussione infatti, considerato che, in quest'ordine dal più basso al più alto, Gigantomachia, Shigaraki e All for One sono i tre villain più forti in My Hero Academia. L'evoluzione recente di Shigaraki gli ha consentito di essere secondo solo al suo maestro, anche se ulteriori sviluppi potrebbero mutare ancora una volta questa classifica.