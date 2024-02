My Hero Academia, 5 villain fortissimi che Deku non ha mai potuto sfidare

Pur avendo partecipato ad alcune delle battaglie più belle di My Hero Academia, Midoriya Izuku non ha avuto modo di affrontare diversi villain davvero potenti che, invece, si sono trovati davanti altri eroi. Quali sono i nemici più forti che non si sono scontrati con Deku nell'anime di My Hero Academia? Scopriamolo, ma attenzione agli spoiler!

All For One

Il simbolo del male in My Hero Academia non ha mai combattuto contro Deku, incredibile ma vero. Lo abbiamo prima visto perdere contro All Might nella spettacolare battaglia della terza stagione e, successivamente, utilizzare "intermediari" come Lady Nagant e Shigaraki Nomura per far sentire il proprio peso all'interno degli scontri.

Twice

Pochi eroi hanno visto Twice e il suo Quirk di sdoppiamento in azione. Solo nella sesta stagione, il nuovo eroe n°2, Hawks, è riuscito ad affrontarlo e sconfiggerlo, rischiando la propria vita dopo aver incontrato il prossimo villain di questa lista.

Dabi

In questo caso, si parla di uno dei villain più forti dell'opera di Horikoshi e che ci ha regalato persino un'iconica danza in My Hero Academia. Dabi ha acquisito spessore e rilievo nella sesta stagione dopo aver ferito Hawks - come accennato in precedenza - e con l'incredibile rivelazione di essere il figlio di Endeavor. Chiaramente, non è il tipo di battaglia che riguarda direttamente Deku.

Gigantomachia

Un villain titanico che ha affrontato svariati compagni di Deku, sotto la guida attenta di Momo Yaoyorozu. Si tratta di un'enorme - anche dal punto di vista delle dimensioni - minaccia per il mondo ma, quando viene combattuta, Deku è impegnato contro Shigaraki Tomura.

Re-Destro

Durante l'arco My Villain Academia abbiamo conosciuto questo personaggio peculiare, comandante dell'Esercito di Liberazione dei Superpoteri. Il principale combattimento di Re-Destro è stato con Shigaraki Tomura ed è terminato con la vittoria di quest'ultimo, con il quale ha fondato il "Fronte di Liberazione del Sovrannaturale". Per il momento, Deku è più concentrato su Tomura che su Re-Destro.