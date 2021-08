My Hero Academia 5: i Villain si mostrano nelle prime immagini della nuova saga

Ci siamo quasi, dopo tante vicissitudini l'arco narrativo più atteso della Stagione 5 di My Hero Academia è in procinto di arrivare. La trasposizione anime sta per abbandonare la società degli eroi per focalizzarsi completamente sulla fazione dei Villain. Ecco Shigaraki e i suoi uomini nelle prime immagini dell'episodio 108!

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor ha suggerito quel che accadrà prossimamente: i Villain hanno radunato un esercito di migliaia di criminali e stanno per sferrare il loro attacco. Prima di assistere a questo scontro frontale, però, l'anime torna indietro di qualche mese per aggiornare gli spettatori sulla situazione dell'Unione dei Villain.

Con la scusante dei tirocini, la società degli eroi ha addestrato la prossima generazione alla battaglia con i villain. Tuttavia, esattamente come gli aspiranti eroi, anche l'Unione dei Villain si è preparata in vista di quel momento. Shigaraki si è circondato di nuovi, pericolosi alleati.

Come evidenziato dai primi frame spoiler emersi in rete, il gruppo guidato da Tomura Shigaraki farà la conoscenza di Gigantomachia, colosso che in passato svolgeva il ruolo di guardia del corpo di All For One. Non solo, le immagini in anteprima ci mostrano anche Redestro, il pericoloso leader del Meta Liberation Army, e il dottor Garaki intento nei suoi brutali esperimenti.

Vi lasciamo alla key visual di My Villain Academia e all'opinione del doppiatore di Shigaraki sul nuovo arco narrativo di My Hero Academia.