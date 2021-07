My Hero Academia 5: i villain della prossima saga si mostrano nelle prime immagini

Attualmente in pausa, la Stagione 5 dell'anime di My Hero Academia tornerà alla normale pubblicazione settimanale a partire dal 10 luglio, giorno in cui probabilmente terminerà l'Arco dell'Agenzia di Endeavor. Quando il prossimo episodio sarà giunto al termine, la società degli eroi cambierà per sempre.

L'epilogo dell'Endeavor Agency Arc coinciderà con My Villain Academia, un arco narrativo che, come suggerisce il titolo stesso, distoglierà i riflettori dagli eroi dello U.A. Highschool per concentrarsi sull'Unione dei Villain.

Il gruppo guidato da Shigaraki, però, incontrerà una nuova serie di criminali, l'Armata di Liberazione dei Superpoteri, una misteriosa organizzazione le cui radici sembrano affondare in un passato lontano. Mossa dagli stessi principi di Destro, antico villain che scrisse la l'autobiografia che tanto interessa a Hawks, l'Armata di Liberazione conta su cinque figure principali, svelate in anticipo dall'account Twitter ufficiale di My Hero Academia.

L'artwork, che potete vedere in calce, ci porta alla scoperta dei nuovi villain. A guidare il gruppo vi è Re-Destro, un uomo smilzo e dal volto pregno di malvagità che verrà doppiato dal veterano Hiroaki Hirata, voce di Sanji di ONE PIECE. Geten, misterioso uomo delle nevi, sarà invece doppiato da Seiichiro Yamashita, Trumpet da Seiichiro Yamashita, Skeptic, da Tomokazu Sugita e Curious da Takako Honda.

Cosa ne pensate di questo nuovo gruppo di villain? In che rapporti saranno con l'Unione? Nel frattempo, ecco Starservant il Predicatore, un altro villain che di recente ha fatto il suo debutto.