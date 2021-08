My Hero Academia 5: il villain tornano all'attacco nelle immagini spoiler dell'episodio 21

L'anime di My Hero Academia è entrato nel vivo dell'azione con l'episodio 5x20, e domani, sabato 28 agosto, i fan scopriranno come proseguirà l'attesissimo arco narrativo denominato "My Villain Academia". In attesa dell'uscita della nuova puntata, in rete sono spuntate le solite immagini spoiler, e a quanto pare ci aspetta un episodio ricco d'azione.

Nell'episodio 20 di My Hero Academia, Shigaraki e l'Unione di Villain si sono incontrati per la prima volta con Re-Destro, il leader di una potente organizzazione chiamata Armata di Liberazione dei Superpoteri. Come al solito, il successore di All for One non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di un accordo con l'armata criminale, ma anzi ha deciso di elaborare un piano per sconfiggere i rivali e ottenerne le risorse.

In calce potete dare un'occhiata alle prime immagini spoiler dell'episodio 5x21, in cui è possibile vedere le prime fasi dello scontro tra le due fazioni. Tomura Shigaraki e l'Unione dei Villain al momento non sembrano avere i numeri per riuscire a sconfiggere Re-Destro e la sua colossale armata, ma l'erede di All for One ha un potente alleato, e in passato è già riuscito a sconfiggere con facilità la Shie Hassaikai di Overhaul.

E voi cosa ne dite? Vi sta piacendo la quinta stagione di My Hero Academia? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che l'episodio 5x21 andrà in onda nel pomeriggio di sabato 28 agosto su Crunchyroll, con i sottotitoli in italiano.