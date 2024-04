My Hero Academia, 5 Villains feroci che hanno ucciso più eroi

Per una società ricca di eroi come quella di My Hero Academia esistono altrettanti loschi figuri pronti a rovinare la vita di molti personaggi che combattono per il bene. Mesi fa abbiamo parlato dei migliori villain di My Hero Academia, ma quali sono quelli che si sono macchiati del maggior numero di omicidi di eroi? Attenzione, seguono spoiler.

5 - Stain

L'Ammazza-eroi di My Hero Academia non è propriamente un villain, ma un anti-eroe. Nonostante ciò, meritava un posto in questa classifica a causa della quantità immensa di eroi uccisi. ll suo immenso odio verso la società che ritiene non rispecchi i valori di eroismo di All Might si è tradotto in una serie di efferati omicidi che hanno profondamente smosso gli animi delle persone.

4 - I Nomu

Gli umani artificiali creati da All For One non potevano mancare all'interno di questa lista. Durante la Guerra di Liberazione del Paranormale i Nomu di livello più alto hanno annientato Pro Heroes del calibro di Master Driller e Native. Tra l'altro, quando All For One è fuggito dal Tartaro, ha utilizzato svariati Nomu per farsi strada tra i guardiani della prigione, tra cui Briareos che è stato sconfitto e ucciso.

3 - Gigantomachia

Gigantomachia è uno dei villain più grossi e terrificanti di My Hero Academia. Nell'arco della Guerra di Liberazione del Paranormale ha devastato il campo di battaglia mietendo una spropositata quantità di vittime innocenti. Tra queste, le più illustri rispondono ai nomi di Majestic e Midnight.

2 - Shigaraki Tomura

Anche se in My Hero Academia 419 abbiamo scoperto chi ha rovinato l'infanzia di Shigaraki, è impossibile dimenticare tutti quelli che sono caduti in battaglia a causa sua. Non a caso, uno dei momenti più traumatici dell'intera opera è la morte di Star and Stripes, l'eroina americana arrivata in aiuto dei protagonisti.

1 - All For One

Il villain principale di My Hero Academia è l'assassino più temibile dell'opera e ha tolto la vita persino ad ogni possessore del One For All, preoccupato che la propria ascesa potesse improvvisamente arrestarsi a causa di fastidiosi ostacoli. In più, a pensarci bene, è responsabile dell'immenso numero di morti provocate dai suoi sottoposti.

