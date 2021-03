My Hero Academia 5x01: commentiamo l'inizio della nuova stagione in questo video

L'attesa è finita, la quinta stagione di My Hero Academia è finalmente iniziata, con un primo episodio sorprendente principalmente dal punto di vista tecnico, e anche per le scelte fatte in fase di produzione, e abbiamo quindi deciso di dedicargli un video in cui analizziamo ogni sfaccettatura di questo ritorno nell'universo creato da Horikoshi.

La quinta stagione dell'opera di Horikoshi si apre con un episodio filler, caratterizzato da momenti riepilogativi e anche da materiale del tutto originale ed inedito, al cui centro vi è una nuova esercitazione pratica organizzata dal professor Aizawa, che porterà i protagonisti a vedersela con due dei Big Three, nello specifico Nejire Hado e Tamaki Amajiki, i migliori studenti del liceo Yuei.

Nella puntata si possono notare, come sottolineato nel video, alcune prodezze dal punto di vista tecnico e realizzativo, soprattutto per quanto riguarda alcune sequenze dei combattimenti, alle quali si aggiunge l'ottima colonna sonora che ha contribuito a rendere più intenso l'intero episodio, che vi lasciamo approfondire con il video in cima alla pagina, e con la nostra recensione di My Hero Academia 5X01.

Ricordiamo inoltre che secondo alcune immagini trapelate in rete, l'Unione dei Villain potrebbe tornare nel prossimo episodio, e vi lasciamo a 5 segreti che forse non sapete su Momo Yayorozu.